Суд продлил меру пресечения настоятелю Киево-Печерской Лавры Павлу в виде залога.

Об этом в комментарии "Стране" сообщил адвокат митрополита УПЦ Никита Чекман.

"Суд учел позицию стороны защиты и состояние здоровья митрополита Павла, которое значительно ухудшилось за время пребывания его в СИЗО и разрешил беспрепятственно отлучаться из с. Вороньков для посещения заведений здравоохранения", - заявил Чекман.

Напомним, что СБУ уже передала в суд дело Павла по обвинению в оправдании агрессии РФ и дискриминации граждан.

В ноябре суд продлил меру пресечения настоятелю Киево Печерской Лавры митрополиту Павлу в виде обязательств не покидать пределы населенного пункта до 29 января.

Ранее митрополиту Павлу вручили подозрение в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

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