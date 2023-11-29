Суд продлил меру пресечения настоятелю Киево Печерской Лавры митрополиту Павлу в виде обязательств не покидать пределы населенного пункта до 29 января.

Об этом в комментарии "Стране" заявил адвокат наместника Лавры Никита Чекман.

"Владыка может выезжать за пределы поселка Вороньков, но по разрешению суда",- говорит Никита Чекман.

Напомним, что ранее митрополиту Павлу вручили подозрение в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Мы писали о том, что в октябре 2023 года СБУ передала в суд дело митрополита Павла.

Также мы писали о том, что в августе наместника лавры в Киеве митрополита Павла выпустили из-под стражи после уплаты залога в 33 миллиона гривен.

Война в Украине идет уже 644-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 643-го дня. Во вторник продолжались ожесточенные бои за Авдеевку. Согласно украинскому военному ресурсу Deep State, у россиян там есть незначительное продвижение. В Украине активно обсуждают мобилизацию и варианты увеличения набора в армию. Британские СМИ сообщили, что будущих военных начнут искать через агентства по набору персонала.

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