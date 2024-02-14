Генеральный синод Англиканской церкви опубликовал доклад "Война в Украине и вызов международному порядку", в котором, в том числе, осудил законопроект, который открывает дорогу к запрету УПЦ в Украине.

Об этом говорится в тексте доклада.

Как сообщается в преамбуле, дебаты были организованы накануне десятой годовщины вторжения России в Украину в 2014 году и второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

В докладе отмечается, что многие положения законопроекта 8371, одобренного Верховной Радой Украины в октябре 2023 года в первом чтении, расплывчаты и открыты для дискриминационной интерпретации, нарушающей международные

нормы.

Свои опасения по этому поводу епископ Лидса ранее адресовал в письмах в Верховную Раду и Кабмин. Он считает, что в этом законопроекте нет необходимости, поскольку если лица совершили госизмену или иные преступные действия, то они могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим уголовным законодательством Украины.

По его мнению, законопроект 8371 угрожает социальной сплоченности Украины в то время, когда ей нужна единая реакция общества на российское вторжение. Епископ считает, что законопроект поощряет этнорелигиозный национализм, что повредит долгосрочной ориентированности Украины на Европу и Запад.

Также в докладе говорится, что законопроект не признает больших усилий, которые Украинская Православная Церковь приложила, чтобы дистанцироваться от Русской Православной Церкви, или того факта, что многие ее члены служат в ВСУ.

"Этот законопроект препятствует усилиям Всемирного Совета Церквей способствовать диалогу между Украинской православной церковью и Православной церковью Украины, поскольку для последней сейчас мало стимулов участвовать в благоприятном диалоге, когда Украинская православная церковь находится на пороге объявления вне закона", - говорится в докладе.

"Пока идет война и оккупация, важно, чтобы все стороны обеспечили каждому в Украине полную свободу исповедовать и практиковать свою религию или убеждения в соответствии с международным правом прав человека. Утверждать, что свобода религии или вероисповедания в Украине будет доступна только когда Россия выведет свои войска, означает сигнализировать, что приостановление прав человека является приемлемой жертвой войны. Когда на людей нападают из-за их религии или убеждений, нас всех унижают", - говорится в докладе.

Ранее мы писали о том, что адвокат УПЦ заявил, что за закон о запрете Церкви нардепам Рады может грозить уголовное преследование.

А также, что в ООН выразили обеспокоенность действиями правительства в отношении УПЦ.