Законопроект о запрете религиозных организаций не соответствует ни одному из критериев Венецианской комиссии.

Об этом говорится в юридическом анализе ("Белой книге") законопроекта №8371, подготовленном адвокатом Украинской православной церкви Робертом Амстердамом.

"Любое законное ограничение свободы религии должно: иметь законную цель, быть необходимым и пропорциональным, быть недискриминационным. Законопроект 8371 не соответствует ни одному из критериев, необходимых для того, чтобы религиозные ограничения были допустимыми", – говорится в анализе.

"Законопроектом предусмотрены несопоставимые ограничения, которые могут не иметь целью защиту общественного порядка и общественной безопасности, не являются ни необходимыми, ни пропорциональными и составляют определенную форму целенаправленной дискриминации", - заявляется в "Белой книге".

Также в анализе указано, что законопроект 8371 "предусматривает определенную форму коллективного наказания церкви, ее духовенства и прихожан, нарушает принцип невмешательства во внутренние дела религиозной организации, содержит недостаточные права на исправление или обжалование и нарушает международные указания по определению иностранного влияния на религиозные организации".

"В случае принятия законопроекта 8371 во втором чтении он будет обжалован в судах Украины и Европейском суде по правам человека. Мы призываем украинское правительство отозвать из Верховной Рады законопроект 8371 и соблюдать права, гарантированные международным правом", - гласит текст.

Роберт Амстердам также отправил "Белую книгу" руководителям Верховной Рады с сопроводительным письмом.

"Ваша поддержка этого законодательства может привести вас лично к международным санкциям и другим правовым последствиям. В быстро меняющемся политическом контексте в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне санкции против членов Рады, включая запрет на поездки и замораживание активов, вполне реальны. Как сторонник героической борьбы Украины я должен отметить свой шок от того, что законодательство, поляризующее общество и разжигающее религиозный раскол во время войны, может рассматриваться в демократическом многоконфессиональном обществе. Этот законопроект позорен и противоречит интересам всего народа Украины", - написал спикеру Рады и его заместителям Роберт Амстердам.

Он также призвал руководителей парламента направить законопроект в Венецианскую комиссию.

"Ускоренное рассмотрение законопроекта Комиссией даст Украине большую ясность в отношении вопиющих правовых недостатков и опасных последствий этого законопроекта", - пишет Амстердам.

Напомним, законопроект 8371 был принят в первом чтении Верховной Радой 19 октября 2023 года. Как считается, он открывает дорогу к запрету деятельности УПЦ в Украине.

Ранее Роберт Амстердам направил депутатам Верховной Рады письмо, в котором заявил, что, в случае голосования за законопроект о запрете УПЦ они могут подвергнуться уголовному преследованию в зарубежных странах.