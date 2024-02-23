Черкасский митрополит УПЦ получил четвертое подозрение от СБУ
Митрополиту Черкасской епархии УПЦ Феодосию вручили четвертое подозрение.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Причиной этого стали заявления Феодосия о захвате Храма Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах и выдворении оттуда служителей церкви. СБУ сообщает, что это не соответствует действительности.
Ведомство также сообщает, что в своих проповедях митрополит "пытался дискредитировать священнослужителей других конфессий" (вероятно, имеется в виду ПЦУ) и записывал "деструктивные видеообращения".
Феодосию вручили подозрение о дискриминации на религиозной почве. Решается вопрос об изменении ему меры пресечения на более строгую. Сейчас митрополит находится под домашним арестом.
В 2023 году Феодосию трижды сообщали о подозрении за разжигание межрелигиозной вражды и отрицание вооруженной агрессии РФ.
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