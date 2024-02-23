Фото - СБУ

Митрополиту Черкасской епархии УПЦ Феодосию вручили четвертое подозрение.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Причиной этого стали заявления Феодосия о захвате Храма Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах и выдворении оттуда служителей церкви. СБУ сообщает, что это не соответствует действительности.

Ведомство также сообщает, что в своих проповедях митрополит "пытался дискредитировать священнослужителей других конфессий" (вероятно, имеется в виду ПЦУ) и записывал "деструктивные видеообращения".

Феодосию вручили подозрение о дискриминации на религиозной почве. Решается вопрос об изменении ему меры пресечения на более строгую. Сейчас митрополит находится под домашним арестом.

В 2023 году Феодосию трижды сообщали о подозрении за разжигание межрелигиозной вражды и отрицание вооруженной агрессии РФ.

Снимок сообщения в Фейсбуке

Фото митрополита Феодосия, подписывающего уведомление. Источник - СБУ

Ранее за монаха Киево-Печерской лавры, арестованного по подозрению СБУ, внес залог депутат из "Слуги народа".

Мы также сообщали, что митрополит Банченского монастыря УПЦ заявил об избиении, опубликовав свое фото из больницы.

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