За взятого под стражу монаха Киево-Печерской лавры Павла (Музычука) внесли залог в размере 121 тысяча гривен.

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Артем Дмитрук в своём телеграм-канале.

Залог внес сам парламентарий.

Напомним, СБУ подозревает Музычука в оправдании агрессии РФ и организации "провокаций" в лавре весной 2023 года, когда проходили акции протеста против выселения монахов УПЦ из обители.

Позавчера этому монаху Киево-Печерской лавры Соломенский районный суд назначил залог в 121 тысяч гривен и ношение электронного браслета по делу о провокациях в интересах РФ. По версии следствия, живущий в лавре инок в переписке со своими собеседниками в Телеграме посылал сообщения, в которых оправдывал российскую агрессию и героизировал военных РФ. Так расценила лингвистическая экспертиза его фразы: "русские все равно победят" и "Львов - русский огород".

Павел и его защитники отвергли обвинения и запросили признать лингвистические экспертизы недопустимыми доказательствами, поскольку эксперты использовали для своего исследования российские книги.

Мы также сообщали, что за экс-главу Верховного суда Всеволода Князева внесли залог в 18 миллионов гривен.