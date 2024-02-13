Продолжаются аресты по делу экс-нардепа Сергея Пашинского. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил в СИЗО до 11 апреля владельца группы компаний "Фактор" Сергея Тищенко с залогом в 363 миллиона гривен.

Прокурор требовал отправить Тищенко под стражу с залогом более 499 миллионов гривен. А адвокаты и сам Тищенко просили назначить круглосуточный домашний арест или не более 10-15 миллионов гривен залога.

Тищенко сказал, что понимает свою ответственность, что государству тяжело, государство при ликвидации банка "Фортуна" понесло убытки и он готов рассмотреть возможность возместить их. В то же время он заверил, что умысла наносить этот ущерб у него не было, преступление он не совершал и готово работать со следствием.

Определение суда может быть обжаловано в апелляционной палате ВАКС.

Напомним, дело касается завладения арестованными нефтепродуктами олигарха Сергея Курченко, которые планировалось передать армии.

Вчера СБУ официально подтвердила обыск у Пашинского в связи с расследованием кражи нефтепродуктов.