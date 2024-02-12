СБУ официально подтвердила обыск дома у экс-нардепа Сергея Пашинского. Ему объявили подозрение в хищении нефтепродуктов на миллиард гривен.

Подозрение выписано также бизнес-партнеру Пашинского (вероятно, речь идет о Сергее Тищенко) и еще четырем сообщникам по статьям 191 и 255 УК.

Они подозреваются в незаконном присвоении и продаже 97 тыс. тонн нефтепродуктов, которые должны были пойти на нужды армии.

В 2014 году государство конфисковало почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов у структур Сергея Курченко.

"Как установило следствие, с помощью политического лобби бывшего народного депутата эти нефтепродукты передали для реализации профильному госпредприятию, чтобы наполнить госбюджет. В то время это госпредприятие возглавляли руководители, подконтрольные бизнес-партнеру экс-депутата.

По указанию фигурантов дела, должностные лица этого госпредприятия способствовали продаже почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов по существенно заниженным ценам группе компаний, владельцем которой был бизнес-партнер экс-депутата.

По данным следствия, далее эти нефтепродукты реализовывались на заправках этой группы компаний и других сетевых АЗС, а полученный доход концентрировался у бенефициаров схемы", - говорится в релизе СБУ.

Для Минобороны топливо поставлялось по коммерческим ценам, хотя должно было достаться бесплатно.

По мнению следствия, бывший нардеп обеспечивал политическое прикрытие этих сделок, используя свое влияние и админресурс.

В 2020 году суд принял решение о спецконфискации вышеупомянутых нефтепродуктов и денежных средств, полученных от их реализации. "Однако, по данным следствия, весь объем нефтепродуктов и все вырученные от их реализации средства к тому времени уже были присвоены участниками преступной организации", - заявляет СБУ.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото СБУ

Между тем Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) опубликовала инфографику, как работала схема Пашинского по хищению нефтепродуктов.

В ведомстве указали, что схему он наладил, будучи в должности топ-чиновника Администрации президента. Напомним, что Пашинский исполнял обязанности главы АП с 5 марта по 10 июня 2014 года. То есть, по версии следствия, коррупционная схема была запущена сразу же после победы Майдана и побега Януковича и действовала до 2018 года. В ней было задействовано МВД.

В результате через госпредприятие арестованные нефтепродукты попали в подконтрольную компанию по заниженной цене, а деньги выведены в подконтрольные банк и компании.

Схема заработка на нефтепродуктах

Напомним, что сегодня источник сообщал, что у экс-нардепа Пашинского проходят обыски в связи с хищениями нефти в Одессе.

Мы писали подробности дела, по которому проводился обыск.