Источник "Страны" рассказал детали дела экс-нардепа Сергея Пашинского, по которому у него сегодня проводят обыск.

По его словам, речь идет о событиях 2014 года, когда арестованная нефть, принадлежавшая беглому олигарху Сергею Курченко, была выкачана и продана компаниями, близкими к Пашинскому и его соратнику Сергею Тищенко. Было продано 97 тысяч тонн нефти.

"Пашинский вломился на предприятие с какими-то АТОшниками и забрал эту нефть. Вскоре ее начали продавать под предлогом удовлетворения нужд АТО. Жену Тищенко назначили распоряжаться этим процессом", — говорит источник.

Он говорит, что, по версии следствия, "деньги не пошли на армию, а их просто украли".

"Вместо безоплатной передачи нефтепродуктов, которые принадлежат государству, они продали их Минобороны на сумму 317 млн грн, еще и по цене в два раза дороже, чем закупочная. А в 2017 году суд постановил вернуть в доход государства все 97 тысяч тонн нефтепродуктов, однако, возвращать уже было нечего, все украли", — рассказал источник "Страны" версию следствия.

Напомним, что утром 12 февраля стало известно о том, что у экс-нардепа Пашинского проходят обыски в связи с хищениями нефти в Одессе.

Также мы писали о том, что у Курченко конфисковали нефти на 800 млн грн.