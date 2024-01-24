Убытки "Укрэнерго" свыше 716 млн грн. ВАКС заочно взял под стражу Михаила Кипермана
Высший антикоррупционный суд Украины заочно взял под стражу Михаила Кипермана - бизнес-партнера Игоря Коломойского и бывшего мужа Веры Брежневой.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
САП вместе с НАБУ подозревает его в организации схемы по завладению электроэнергией ЧАО "НЕК "Укрэнерго" на сумму свыше 716 млн грн и легализации средств.
"24 января 2024 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, избрал меру пресечения организатору преступной схемы по завладению электрической энергией ЧАО "НЕК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств. Суд удовлетворил ходатайство и избрал указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания подозреваемого и доставки до места проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", – говорится в сообщении.
В июне 2023 года Киперману заочно объявили подозрение в хищении почти 600 млн грн "Укртатнафты" в первый же день полномасштабного вторжения РФ