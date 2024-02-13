Соломенский районный суд Киева назначил залог в размере 121 тысячи гривен монаху Киево-Печерской лавры Павлу (Музычуку).

Об этом сообщают "Граты".

СБУ обвинила архидиакона УПЦ в организации "провокаций" в лавре весной 2023 года в интересах РФ (речь идет о протестных мероприятиях против выселения из обители Украинской православной церкви), а также в оправдании российской агрессии.

По версии следствия, живущий в лавре монах Павел в переписке с собеседниками в Телеграме посылал сообщения, в которых оправдывал российскую агрессию и героизировал военных РФ. Так расценила лингвистическая экспертиза его фразы: "русские все равно победят" и "Львов — русский огород".

Монах и его защитники отвергли обвинения и запросили признать лингвистические экспертизы недопустимыми доказательствами, поскольку эксперты использовали для своего исследования российские книги.

Напомним, 9 февраля СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ. Спецслужба утверждает, что путем "акций протеста" инок хотел "максимально расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве". Также СБУ обвиняет его в том, что он в переписках с верующими "оправдывал вторжение РФ" и "критиковал ВСУ". Ему объявили подозрение за оправдание агрессии РФ.

Как мы писали, в тот же день, 9 февраля, СБУ приходила с обысками в Киево-Печерскую лавру.