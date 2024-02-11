Директор государственного музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко заявил, что пора начинать общественное обсуждение о том, что нужно делать с захороненными на территории лавры останками убитого в Киеве в 1911 году премьер-министра Российской империи Петра Столыпина. Остапенко считает, что их можно ввести в "обменный фонд" с Россией.

Об этом директор заповедника сказал в интервью "ТСН".

"Одна из идей - внести его в обменный фонд. У нас есть живые герои, которые находятся в плену, у нас есть наши украинские видные деятели, которые похоронены в пределах РФ, заброшены и никто не знает, где они. Если мы говорим, что начался процесс настоящей независимости Украины, он должен начинаться в том числе с возвращения наших символов и наших деятелей", - заявил Остапенко.

Справка

Петр Столыпин - российский государственный деятель, премьер-министр в 1909-1911 годах. В российской истории начала XX века известен в первую очередь как реформатор и государственный деятель, сыгравший значительную роль в подавлении революции 1905-1907 годов.

В 1907-1909 годах Столыпин был инициатором судебной реформы - за 2,5 года было вынесено около двух тысяч приговоров через смертную казнь, проведены военно-полевые суды.

Столыпин провёл целый ряд законопроектов, которые вошли в историю как столыпинская аграрная реформа, главным содержанием которой было введение частной крестьянской земельной собственности. Принятый правительством закон о военно-полевых судах в 1907 году назначал жестокие наказания за совершение тяжких преступлений. Впоследствии Столыпина резко критиковали за жёсткость проводимых мер.

На Столыпина было совершено 11 покушений. Во время последнего, совершенного в Киеве анархистом Дмитрием Богровым, он был смертельно ранен.

Ранее мы рассказывали, что мэр Львова Андрей Садовой отказался передать останки советского разведчика Николая Кузнецова его семье, предлагая обменять прах на "узников Кремля".

Такое решение мэр Львова принял, несмотря на то, что Верховный суд обязал городские власти передать останки Николая Кузнецова его близким.