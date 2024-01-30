Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога Юрию Мазепе, брату основателя Concorde Capital в 9 раз - с 45 до 5 миллионов гривен.

Об этом сообщают его адвокаты.

Изначально залог составлял 500 млн грн. То есть двумя решениями суда его уменьшили в 100 раз.

Напомним, что сам Игорь Мазепа уже вышел из-под стражи под залог в 21 млн гривен. Накануне Киевский апелляционный суд уменьшил ему размер залога в 16 раз - с 349 миллионов 700 тысяч гривен до 21 миллиона гривен.

Оба подозревается по делу об отчуждении земель у Киевской дамбы.

Братьев обвиняют в незаконном завладении землями водного фонда на левом берегу Киевской дамбы в 2020-2021 годах.

В итоге более семи гектаров между селами Хотяновка и Лебедевка были "незаконно отчуждены из государственной собственности".

В Concorde Capital заявляют, что задержание Мазепы "связано с его публичной позицией по усилению давления со стороны правоохранительных органов на владельцев украинского бизнеса", уголовные дела против него называют "сфабрикованными".

Сам бизнесмен заявил, что это уголовное дело длится уже 10 лет.