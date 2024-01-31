Адвокат экс-главы Верховного суда Всеволода Князева в комментарии "Стране" заявил, что залог за него внесла одна из финансовых компаний.

"Последние два месяца у Князева сильно ухудшалось состояние здоровья. Из-за отсутствия достаточного количества конвоя в СИЗО, мы не могли вывести Князева на лечение в клинику. В связи с чем одним из адвокатов Князева было принято решение об обращении в финансовую компанию, чтобы та внесла залог.

Как только Князев выйдет из СИЗО, он сразу ложится в больницу на лечение. Князеву нужно улучшить состояние своего здоровья, чтобы подготовиться к рассмотрению дела по сути. Рассматривать дело по сути начнут уже 1 марта", - заявил нам адвокат Владимир Клочков.

Ранее стало известно, что за Князева внесли залог, который уменьшили до 18,16 миллионов гривен. Он должен выйти из СИЗО с обязанностью носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, не отлучаться из Киева.

Напомним, что Князев находится под стражей по подозрению в получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов. По данным следствия, эти деньги были переданы судье от владельца группы "Финансы и кредит", олигарха Константина Жеваго в качестве оплаты за принятие Верховным судом выгодного ему решения.