За экс-главу Верховного суда Всеволода Князева внесли залог. Сегодня он выйдет на свободу.

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции".

Накануне ВАКС продлил содержание под стражей, снизив размер залога с 20 до 18,16 млн грн. Изначально размер залога был 107 млн гривен.

Эти деньги уже внесли на счет ВАКС.

Сейчас Князев еще находится в СИЗО, но сегодня должен выйти из него с обязанностью носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, не отлучаться из Киева.

В конце декабря ВАКС ограничил стороне защиты Князева срок ознакомления с материалами дела до 1 марта 2024 года. После этой даты дело должно быть направлено в суд.

Также в декабре Печерский суд признал Князева виновным в незаконном получении подарка. Его оштрафовали на 2550 грн, а подарок за 906 тыс. гривен конфисковали.

Напомним, что Князев находится под стражей по подозрению в получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов. По данным следствия, эти деньги были переданы судье от владельца группы "Финансы и кредит", олигарха Константина Жеваго в качестве оплаты за принятие Верховным судом выгодного ему решения.