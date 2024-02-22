На всей территории США утром в четверг утром произошел масштабный сбой в телефонной сети. С проблемами столкнулись пользователи крупнейших операторов связи AT&T, Verizon и T-Mobile, больше всего жалоб поступило от клиентов AT&T.

Об этом сообщает CNN.

В результате сбоя в сети AT&T клиенты не могли звонить по телефону, отправлять текстовые сообщения и выходить в интернет. О проблемах со связью заявили около 47 тысяч пользователей.

У операторов Verizon и T-Mobile проблемы были не столь масштабные, как у AT&T.

Сбой в сети привел также к проблемам в работе американской экстренной службы 911. Некоторые американцы не могли связаться с экстренной службой.

Днем компания AT&T заявила, что восстановила обслуживание всех пострадавших клиентов. Компания добавила, что "принимает меры, чтобы наши клиенты не столкнулись с этим снова в будущем".

Как пишут местные издания, сбой мог быть вызван кибератакой, хотя никаких подтверждений этому пока нет. Власти начали расследование инцидента.

Параллельно о возможной хакерской атаке сообщила онлайн-платформа Change Healthcare, обеспечивающая обработку медицинских рецептов в США: в аптеках наблюдались задержки в отпуске рецептурных препаратов.

Напомним, 12 декабря произошел масштабный сбой в работе украинского мобильного оператора "Киевстар". Он был вызван хакерской атакой.

Через неделю у этого оператора опять произошел сбой в работе.