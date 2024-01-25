Кроме "Нафтогаза" сбой произошел на "Укрпочте" и в системе "Шлях"
В четверг, 25 января, технический сбой произошел на "Укрпочте" и в системе "Шлях".
Об этом сообщают в "Укрпочте" и "Укртрансбезпеке".
В результате "Шлях" вообще перестал работать, а в отделениях "Укрпочты" могут только выдавать посылки и принимать платежи.
О причинах сбоя в обоих случаях не сообщают. Над восстановлением услуг работают специалисты.
Напомним, с утра "Нафтогаз" заявил о масштабной хакерской атаке на один из его дата-центров, из-за этого не работают колл-центры.
На этой неделе часть Львова осталась без отопления и горячей воды. Полиция проверяла версию о хакерской атаке.
Война в Украине идет уже 701-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 января 2024 года в обновляемом онлайне .
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