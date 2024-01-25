В четверг, 25 января, технический сбой произошел на "Укрпочте" и в системе "Шлях".

Об этом сообщают в "Укрпочте" и "Укртрансбезпеке".

В результате "Шлях" вообще перестал работать, а в отделениях "Укрпочты" могут только выдавать посылки и принимать платежи.

О причинах сбоя в обоих случаях не сообщают. Над восстановлением услуг работают специалисты.

Напомним, с утра "Нафтогаз" заявил о масштабной хакерской атаке на один из его дата-центров, из-за этого не работают колл-центры.

На этой неделе часть Львова осталась без отопления и горячей воды. Полиция проверяла версию о хакерской атаке.

Война в Украине идет уже 701-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 января 2024 года в обновляемом онлайне .

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