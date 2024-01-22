В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что сегодня украинцы начали получать сообщения якобы от ГСЧС о плане эвакуации после якобы удара по Хмельницкой АЭС с подозрительными ссылками.

В ведомстве предупредили, что рассылка является работой кибермошенников.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в своем телеграм-канале.

"Официально сообщаем: это работа кибермошенников! ГСЧС не производила рассылку этих сообщений, а переходить по ссылкам крайне опасно. Доверяйте только проверенным источникам и помните: вся актуальная информация всегда размещается на нашем официальном сайте и страницах ГСЧС в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Ранее в полиции сообщали, что в Украине активизировались мошенники. Преступлений стало больше на треть.

Также мы писали, что в Киеве мошенники рассылали через Telegram фейковые сообщения о выплатах от Красного креста. Деньги обещали беженцам, переселенцам, военным, детям до 18 лет и людям, потерявшим работу. Однако такие выплаты Красный Крест Украины не ведет.

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