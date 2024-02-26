В понедельник, 26 февраля, в Украине идет 733-й день войны с Россией.

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26 февраля

12.43 Воздушная тревога по всей Украине из-за взлета МиГ-31К.

12.18 В Песочине Харьковской области обстрелом полностью уничтожен ангар с кукурузой. Еще два с зерном повреждены.

Об этом сообщает начальник следственного управления полиции Сергей Болвинов.

Также был прилет на территории предприятия, где ремонтировали грузовики.

Удар наносился ракетами С-300.

12.05 ВСУ подтвердили выход из села Ласточкино на авдеевском направлении.

"Подразделения Вооруженных сил Украины осуществили выход от села Ласточкино, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка, Тоненькое, Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника дальше в западном направлении", - сообщил представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

12.02 РФ смогла изготовить два миллиона боеприпасов за год, а на этот год хочет выйти на 2,7 миллиона.

Об этом сообщил замглавы ГУР Скибицкий. И напомнил, что ЕС тем временем обещает Украине один миллион снарядов в год.

Хотя из первого миллиона к обещанному сроку удается передать только около 600 тыс.

Из Беларуси, по данным ГУР, РФ уже вывезла все боеприпасы. Из КНДР получила 1,5 млн снарядов 122 мм и 152 мм.

По ракетам Скибицкий сообщает, что на этот февраль РФ планировала выпустить 130 ракет класса "Искандер", "Калибр", Х-101, Х-32, "Кинжал".

В РФ создан центр, который занимается замещением иностранных комплектующих, особенно электронной базы, на элементы российского производства.

"Они хуже по качеству, не столь совершенны, но позволяют производить оружие", - отметил Скибицкий.

Также РФ задействует против Украины около 300 боевых самолетов.

11.41 КГГА сообщила, что сигнал сирены звучал в Киеве из-за «работ по техническому обслуживанию системы оповещения».

Воздушная тревога в столице не объявлена.

11.27 В Киеве звучит сигнал воздушной тревоги, но официально она не объявлена.

11.05 Армия РФ на юге Украины пытается заместить разведывательными дронами потерю второго А-50, сообщила спикер Сил обороны юга Наталия Гуменюк.

Говорит, сейчас активность российских разведывательных БПЛА "очень высока", за прошедшие сутки их было зафиксировано более ста.

"Они пытаются собирать ту информацию, которую уже больше не передаст А-50. И именно поэтому мы видим не специфическую активность тактической авиации, которая больше держится в отдаленных в акватории Черного моря, также концентрируя свои усилия на сборе соответствующих оперативных данных", - сказала Гуменюк.

10.37 Последствия вчерашнего удара по вокзалу в Константиновке.

09.50 В Кировоградской области из-за ракетного обстрела выключалось оборудование на подстанции, сообщает Минэнерго.

08.44 Сегодня ночью четыре авиабомбы ударили по Юнаковской громаде в Сумской области.

Погибли два человека - муж и жена

08.03 Украину ночью атаковали 14 "Шахедов", из которых девять удалось сбить, сообщают Воздушные силы.

Также были сбиты три ракеты Х-59.

При этом не удалось сбить антирадиолокационную ракету Х-31П, ракету "Искандер", запущенную из Крыма и две ракеты С-300 из Белгородской области.

07.44 Россияне вышли на окраины Орловки - следующего населенного пункта после захваченного Ласточкино к западу от Авдеевки.

Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

"Противник пытался закрепиться в крайних домах в Орловке и в окрестностях Тоненького. Ситуация на территории этих населенных пунктов уточняется. Южнее Северного враг наступал также, имел частичный успех", - сообщает телеграм-канал.

На северном фланге был "неприятный момент с прорывом к Бердычам, но его удалось отразить".

07.30 Вечером силы РФ ударили по Никополю, Покровской и Мировской громаде в Днепропетровской области.

Для атак использовали дрон-камикадзе, тяжелую артиллерию и РСЗО "Град".

Повреждено предприятие. Там возник пожар. Разбиты здания и авто. Люди не пострадали.

Также появилась уточненная информация о вчерашней атаке на Днепр.

Из-за падения обломков были выбиты окна в трех пятиэтажках и производственных зданиях одного из предприятий.