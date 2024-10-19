Митрополита УПЦ Феодосия побили и распылили в глаза перцовку во время штурма храма в Черкассах. Видео
Видео нападения на митрополита УПЦ Феодосия во время штурма храма в Черкассах сторонниками ПЦУ публикует нардеп Артём Дмитрук.
На видео заметно, как священнику наносят удары и используют перцовый баллончик.
Нардеп заявляет, что у митрополита диагностировали "сотрясение мозга, ожоги роговиц глаз I степени и ожоги кожных покровов".
Кроме того, Дмитрук пишет, что сегодня утром в дом к Феодосию пришли сотрудники СБУ, принеся ходатайство об усилении митрополиту меры пресечения с ночного домашнего ареста на круглосуточный.
В 2023 митрополита Феодосия судили за оправдание российской агрессии.
Напомним, сам Артём Дмитрук уехал заграницу, заявив, что за поддержку УПЦ его пытались убить, но это продолжилось и за границей.
Кроме того, в Лондоне он был задержан, но через время отпущен на свободу и даже принял участие в заседании правоохранительного Комитета по видеосвязи, но позже всё же был исключён.
Ранее мы сообщали, что сторонники ПЦУ с боями захватили Михайловский собор в Черкассах.
Ночью активисты, многие из которых одеты в военную форму, вошли в храм, но вскоре его отбили прихожане УПЦ с митрополитом УПЦ Феодосием.
Отступая, один из сторонников ПЦУ открыл огонь, видимо, из травмата и распылял газ. Полиция присутствовала, но не препятствовала.
Позже представители Нацкорпуса пошли на второй штурм и всё-таки взяли храм под свой контроль.