Митрополит Черкасский и Каневский Украинской православной церкви Феодосий (в миру Денис Снигирёв) заявил, что отлучил от церкви мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который поддержал силовой захват сторонниками ПЦУ самого большого в Украине православного храма - Свято-Михайловского кафедрального собора.

Об этом митрополит сказал во время проповеди, опубликованной на сайте Черкасской епархии.

"Я вынужден констатировать: своими сегодняшними поступками вы отлучили себя от святой православной церкви. То есть как архиерей Черкасчины на сегодня я констатирую: вы отлучены от церкви. Это большая трагедия и для вас, и для вашей семьи, которую вы почувствуете на себе", - заявил Феодосий.

Он выразил надежду, что мэр проживет долгую жизнь и у него будет возможность исправить свои трагические ошибки.

"Что касается жизни Черкасс, все увидели настоящее лицо сегодняшней власти Черкасс", – заключил клирик.

Напомним, сторонники ПЦУ захватили Михайловский кафедральный собор в ночь на 17 октября.

Во время захвата было совершено нападение на отца Феодосия. В результате у митрополита диагностировали сотрясение мозга, ожоги роговиц глаз I степени и ожоги кожных покровов.