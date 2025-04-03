СБУ обвинила лидера запрещённой партии "Держава" Дмитрия Васильца и ещё некоторых лиц в том, что они занимаются продвижением идеи введения в Украине внешнего управления под контролем РФ и США.

Об этом спецслужба написала в своих соцсетях.

Как заявила СБУ, на этой неделе в Москве состоялся форум единства, участие в котором приняли представители РФ, а также группа украинских эмигрантов во главе с Дмитрием Васильцом.

"Вся риторика конференции была посвящена продвижению тезиса Путина о том, что для длительного мира в нашем государстве необходимо создать переходную администрацию под контролем РФ и США, которая временно руководила бы Украиной", – сообщает СБУ.

По информации спецслужбы, помимо Васильца в форуме участвовали:

известный украинский адвокат Валентин Рыбин, который перешел на сторону РФ и в 2023 году стал "депутатом заксобрания Запорожской области";

политэксперт Александр Скубченко;

зампредседателя "Державы" Александр Семченко;

руководитель объединения "Слобожанская сечь", харьковчанин Павел Онищенко;

активист "Державы" Виктор Малафеев;

пророссийский активист из Крыма Максим Шихалеев.

СБУ считает, что они создали сайт по аналогии с официальными страницами органов власти Украины, объявили о проведении онлайн-референдума по поводу будущего Украины, а также разработали копию портала "Дия", чтобы "сфальсифицировать результаты фейкового голосования".

Также, по информации спецслужбы, эта группа получила "задачу от своих российских кураторов сформировать собственные филиалы в странах ЕС как альтернативу диппредставительствам Украины".

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий в составе группы).

Ранее мы приводили полное заявление Путина о введении в Украине внешнего управления.

Также мы публиковали заявление СБУ о задержании в Польше политолога Кирилла Молчанова.