Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину румынскому политику Диане Шошоакэ, которая поддерживает РФ в войне против Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным украинской спецслужбы, Шошоакэ пишет письма главе Кремля Владимиру Путину, в которых восхваляет вторжение России и призывает к захвату Украины. Также она ставит под сомнение юго-западные и западные границы Украины.

Как известно, часть Одесской области и Буковина в 1918-40 и 1941-44 годах принадлежали Румынии.

Ранее мы рассказывали, как кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску, которого не допустили к выборам, заявил, что Украина - это "вымышленное государство", которое разделят соседи.

А в прошлом году лидер ультраправой румынской партии AUR Клаудиу Тырзиу говорил, что хочет аннексии некоторых территорий Украины. Речь шла о Бессарабии и Северной Буковине.

Война в Украине идет 1118-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 17 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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