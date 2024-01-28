Лидер венгерский ультраправой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявил о претензиях на украинский регион.

Об этом он сообщил выступая в Будапеште на съезде партии "Наша Родина", пишут местные СМИ.

"Если Украина падет, мы будем претендовать на Закарпатье", - заявил Тороцкаи.

Также он высказался за укрепление связей с незападными странами и обвинил ЕС в попытке "колонизировать" Венгрию.

"Если в результате войны государственность Украины прекратится, то "Наша Родина", как единственная партия в Венгрии, будет претендовать на Закарпатье", - сказал лидер венгерской партии.

Ранее мы писали, что Евросоюз пригрозил оставить Венгрию без права голоса при принятии решений, если она заблокирует помощь Украине.

Война в Украине идет уже 704-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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