Лидер ультраправой румынской партии AUR Клаудиу Тырзиу заявил, что хочет аннексии некоторых территорий Украины. Речь идет о Бессарабии и Северной Буковине.

Выступая в городе Яссы, Клаудиу Тырзиу сказал, что "готов пожертвовать членством Румынии в НАТО, аннексировав территории Украины".

Слова румынского политика цитируют местные СМИ.

"Мы не будем по-настоящему суверенными, пока не воссоединим румынское государство в его естественных границах! Бессарабия не может быть забыта, она должна вернуться домой", - провозгласил Тырзиу.

Также, по его словам, "нельзя забыть" и Северную Буковину.

"Я считаю, что необходимо потепление отношений между Румынией и Россией, я признаю необходимость хорошего сотрудничества между Румынией и Россией, я готов это поддержать, но только после того, как Россия докажет, что она тоже всего этого хочет", - заявил политик.

"Сегодня история снова ставит нас в контекст, где великие империи воюют друг с другом. Мы, как обычно, находимся на перепутье – и мы должны иметь дело с этими великими империями, чтобы достичь нашего суверенитета и сделать его единым", - добавил он.

Издание Newsweek Romania напоминает, что Тырзиу после начала российского вторжения в Украину говорил, что готов "присоединиться" к россиянам.

О том, что в Румынии растет популярность ультраправого "Альянса за союз румын" (AUR), еще в ноябре писала газета Financial Times. Партия, в частности, требует прекратить выделение военной помощи Украине и выступает против членства Румынии в НАТО. Издание назвало AUR "главной оппозиционной силой страны", чей рейтинг сравнялся с партиями коалиции.

Отметим, что выборы парламента и президента Румынии состоятся в этом году.

Напомним, сегодня ультраправые в Венгрии заявили, что претендуют на Закарпатье, если Украина проиграет войну с РФ.

Ранее мы писали, что посольство Украины раскритиковало экс-главу МИД Румынии за высказывании о "неестественности" границ Украины.