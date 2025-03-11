Конституционный суд Румынии отклонил апелляцию ультраправого скандального кандидата в президенты Кэлина Джорджеску.

Об этом сообщают местные СМИ.

Теперь победитель отменённого первого тура голосования не сможет баллотироваться на новых президентских выборах, что пройдут на территории Румынии в мае 2025 года.

Напомним, когда стало известно об отказе центральной избирательной комиссии (ЦИК) в регистрации кандидатуры Джорджеску, в Бухаресте начались массовые протесты.

Сам экс-кандидат заявил, что его отстранение "является продолжением государственного переворота, совершённого 6 декабря".

В окружении президента США Дональда Трампа резко раскритиковали Румынию и Евросоюз за давление на Джорджеску, который требовал прекратить войну в Украине и снять санкции с РФ – глава DOGE Илон Маск назвал "безумием" отказ ЦИК Джорджеску.

Ранее газета Financial Times писала, что власти Румынии намерены не допустить Джорджеску к выборам на фоне его лидирования в опросах.

Как сказано в публикации, в Бухаресте были "ошеломлены поддержкой", которую Джорджеску получил от вице-президента США Джей Ди Вэнса и близкого к Дональду Трампу миллиардера Илона Маска.

При этом издание подчёркивает, что ультраправый политик уже во второй раз "уверенно лидирует", пользуясь активной поддержкой Москвы и Вашингтона.