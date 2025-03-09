ЦИК Румынии не допустила оппозиционера Джорджеску к участию в выборах. В Бухаресте вспыхнули протесты. Видео
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии не допустила ультраправого оппозиционного кандидата Кэлина Джорджеску на президентские выборы, что должны состояться в мае.
Об этом сообщает местный новостной ресурс Digi24.
После распространения этой информации сторонники Джорджеску, которые находились перед штаб-квартирой ЦИК, начали беспорядки, и потребовалось вмешательство полиции.
Сам Джорджеску заявил, что это решение "является продолжением государственного переворота, совершённого 6 декабря".
Напомним, Кэлин Джорджеску оказался наиболее рейтинговым кандидатом и выиграл первый тур, который затем отменили через суд, обвинив оппозиционера в связях с Россией. Доказательств этому представлено не было.
У Трампа резко раскритиковали Румынию и Евросоюз за происходящее с Джорджеску, который требовал прекратить войну в Украине и снять санкции с РФ – Илон Маск назвал "безумием" отказ Кэлину Джорджеску выдвигаться в президенты Румынии.
"Опять Сорос", - добавил он в комментариях к посту.
Между тем сторонники Джорджеску, которого не допустили к выборам президента, вступили в столкновения с полицией и прорвали ее кордон.
Напомним, накануне конституционный суд в Румынии отклонил иски о снятии Джорджеску с выборов.
Ранее западные СМИ писали, что власти Румынии намерены не допустить Джорджеску к майским выборам.