Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии не допустила ультраправого оппозиционного кандидата Кэлина Джорджеску на президентские выборы, что должны состояться в мае.

Об этом сообщает местный новостной ресурс Digi24.

После распространения этой информации сторонники Джорджеску, которые находились перед штаб-квартирой ЦИК, начали беспорядки, и потребовалось вмешательство полиции.

Сам Джорджеску заявил, что это решение "является продолжением государственного переворота, совершённого 6 декабря".

Напомним, Кэлин Джорджеску оказался наиболее рейтинговым кандидатом и выиграл первый тур, который затем отменили через суд, обвинив оппозиционера в связях с Россией. Доказательств этому представлено не было.

У Трампа резко раскритиковали Румынию и Евросоюз за происходящее с Джорджеску, который требовал прекратить войну в Украине и снять санкции с РФ – Илон Маск назвал "безумием" отказ Кэлину Джорджеску выдвигаться в президенты Румынии.

"Опять Сорос", - добавил он в комментариях к посту.

Между тем сторонники Джорджеску, которого не допустили к выборам президента, вступили в столкновения с полицией и прорвали ее кордон.

Напомним, накануне конституционный суд в Румынии отклонил иски о снятии Джорджеску с выборов.

Ранее западные СМИ писали, что власти Румынии намерены не допустить Джорджеску к майским выборам.