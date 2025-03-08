Агентство Bloomberg публикует вопросы, которые задают в Белом доме соискателям при приеме на работу.

Источники агентства утверждают, что соискателей трудоустройства в аппарате американского правительства спрашивают, готовы ли они проводить депортации мигрантов, "какой из указов Трампа является вашим любимым" и с чем в политике президента США они не согласны.

Перед приёмом на работу также задаётся вопрос, Трамп или Джо Байден выиграл выборы 2020 года, и как тот или иной соискатель относится к штурму Капитолия в 2021 году.

Сообщается, что речь идёт о должностях помощников и заместителей министров в правительстве США.

Процесс рассмотрения кандидатов возглавляет Серхио Гор – республиканский политический активист, который в настоящее время является директором президентского кадрового управления.

Напомним, на заседании парламента госсекретарь и министр транспорта США разругались с Илоном Маском.

Ранее в Washington Post писали, что чиновники США начинают войну против Илона Маска, саботируя его распоряжения.

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