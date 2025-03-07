Госсекретарь США Марко Рубио и министр транспорта Шон Даффи поссорились с главой Департамента эффективности правительства (DOGE) Илоном Маском.

Об этом сообщает газета New York Times.

Отмечается, что это произошло прямо на заседании кабинета министров, где Рубио и Даффи обвинили Маска во лжи.

Началось с того, что в ходе меропрития Илон Маск выступил с критикой чиновников. В частности, он обвинил сначала госсекретаря Марко Рубио, что тот не уволил никого из подчинённых, разве что единственным таким человеком оказался сотрудник DOGE Маска.

После того, как спор затянулся, вмешался президент Дональд Трамп, высказавшись в защиту Рубио.

Перед ссорой с Рубио Илон Маск дал советы министру транспорта Даффи касательно состояния оборудования Федерального управления гражданской авиации.

Отметим, что в защиту Даффи никто не выступил. Напротив, министр торговли США Говард Латник поддержал Маска.

Публично Трамп отрицал, что между Маском и Рубио была ссора во время заседания кабинета министров.

"Никаких столкновений. Я там был... Илон отлично ладит с Марко", – такие слова президента США приводит AP.

Ранее в Politico писали, что Дональд Трамп наложил новые ограничения на Илона Маска.

Напомним, в свете курса на сокращения расходов правительства демократы США провели митинг против захвата власти владельцем Tesla и Space X.