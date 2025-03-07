Президент США Дональд Трамп наложил новые ограничения на главу Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По их данным, вчера президент США созвал своих министров и в присутствии Илона Маска сообщил, что миллиардер может только давать рекомендации департаментам, но не принимать односторонних решений по кадровому обеспечению и политике.

Трамп подчеркнул, что хочет сохранить "хороших людей" в правительстве и не увольнять в массовом порядке способных федеральных служащих.

В свою очередь Маск "дал понять", что согласен с директивой Трампа, признал, что DOGE "допустил некоторые ошибки".

После этой встречи Трамп опубликовал пост: "По мере того как секретари узнают и понимают людей, работающих в различных департаментах, они могут очень точно определить, кто останется, а кто уйдет. Мы говорим "скальпель", а не "топор". Сочетание их, Илона, DOGE и других замечательных людей сможет сделать все на историческом уровне".

За последние недели были уволены десятки тысяч чиновников. Федеральный судья и председатель совета федеральной гражданской службы пришли к выводу, что увольнения не были связаны с проблемами производительности - и могли нарушить законы о гражданской службе.

Ранее СМИ писали о противостоянии чиновников, назначенных Трампом, с Илоном Маском из-за этих увольнений.

Напомним, в США демократы устроили акцию протеста против миллиардера Илона Маска, который, по их мнению, "захватывает власть". На нее вышли представители партии в Конгрессе.