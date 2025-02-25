Более 170 000 канадцев подписали петицию с призывом лишить главу Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска канадского гражданства. В ответ на это он назвал Канаду "ненастоящей страной".

Публикация появилась в социальной сети бизнесмена Х.

Петицию подал канадский депутат Чарли Ангус из-за роли Маска в администрации Дональда Трампа, которая призывает Канаду стать частью США.

При этом более 170 тысяч подписей было собрано за четыре дня.

Отметим, Маск родился в столице Южно-Африканской Республики, но имеет канадское гражданство по линии своей матери, появившейся на свет в канадском городе Реджайна.

Напомним, Трамп не устает повторять о присоединении Канады к США. Так, в начале февраля он сказал, что Канада сможет избежать торговых пошлин и получит военную защиту Соединенных Штатов, если войдет в их состав на правах 51-го штата.

Между тем социологические исследования показывают, что большинство граждан Канады выступают против присоединения к США. Недавний опрос британской интернет-компании YouGov дал красноречивые результаты: 77% жителей Канады против того, чтобы их страна стала частью США.