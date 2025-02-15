Президент США Дональд Трамп заявил о попытках "разлучить" его с главой Департамента по вопросам эффективности правительства США Илоном Маском.

Об этом политик заявил в интервью Fox News.

По его словам, некоторые издания распространяли сообщения о том, что он якобы отдал власть над страной Маску, а также называли Маска "президентом".

"Я вижу это все время… На самом деле, Илон позвонил мне, он сказал: "Знаете ли, они пытаются разлучить нас". Я сказал: "Без сомнений", - заявляет Трамп.

Также он отметил, что СМИ "очень плохи" в своих попытках рассорить его с Маском.

"Раньше я думал, что они хороши в этом. Они на самом деле плохи в этом, потому что если бы они были хороши, я бы никогда не стал президентом", - добавил Трамп.

Напомним, в США демократы устроили акцию протеста против Маска, который, по их мнению, "захватывает власть". На нее вышли представители партии в Конгрессе.

В прошлом году СМИ писали, что Маск начинает напрягать некоторых людей в окружении Трампа, потому что ведет себя, "будто он сопрезидент".