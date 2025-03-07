Власти Румынии планируют не допустить кандидата в президенты Кэлина Джорджеску к выборам в мае, хотя опросы показывают, что симпатии почти половины избирателей на его стороне.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, заявку Джорджеску на участие в выборах отклонят из-за уголовного расследования, по которому его недавно отправили под судебный контроль. Против кандидата выдвинуто шесть обвинений, в том числе в подстрекательстве к действиям, направленным против конституционного порядка.

Как сказано в публикации, власти Румынии "ошеломлены поддержкой", которую Джорджеску получил от вице-президента США Джей Ди Вэнса и американского предпринимателя Илона Маска. При этом издание подчеркивает, что он уже во второй раз "уверенно лидирует на президентских выборах", пользуясь активной поддержкой Москвы и Вашингтона.

Последний опрос европейской статистической службы Europe Elects показал, что за Джорджеску готовы проголосовать более 45% респондентов по сравнению с 34% в ноябре прошлого года.

Кандидат от правящей в Румынии коалиции партий Крин Антонеску набирает в два с лишним раза меньше - 20%, на третьем месте генеральный мэр Бухареста Никушор Дан с 13,6%.

Напомним, Джорджеску задержали в феврале, остановив на дороге его автомобиль, когда он направлялся для выдвижения своей кандидатуры на президентские выборы.

Популярный политик будет находиться под наблюдением правоохранителей в течение 60 суток.