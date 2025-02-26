Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску, арестованный после победы в первом туре, будет находиться под наблюдением правоохранителей в течение 60-ти суток.

Об этом сообщает прокуратура страны, пишет местная англоязычная газета News Bukuresti.

Судебный контроль предполагает, что Джорджеску будет находиться на свободе, но с ограничениями по передвижению. Ему также предъявлен ряд обвинений, по которым грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, политик объявлен подозреваемым по делу об угрозе конституционному строю, созданию фашистской организации и фальсификации источников финансирования избирательной кампании. У связанных с ним людей проходят массовые обыски.

На задержание Джорджеску отреагировали в окружении президента США Дональда Трапма, назвав произошедшее "ужасным".

"<...> Арестовали человека, набравшего больше всего голосов на президентских выборах в Румынии. Это просто ужасно", – написал Илон Маск в Х.

При этом, как писали СМИ, до сегодняшнего задержания Джорджеску не было предъявлено никаких доказательств, что его предвыборную кампанию в соцсетях спонсировала Россия.

Ранее сам политик заявил, что отмена результатов выборов в Румынии – это "госпереворот и сделка с дьяволом".