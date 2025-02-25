За 2024 год в три раза увеличилось количество украинских мужчин, нелегально пересёкших границу с Румынией.

Об этом сообщил местный начальник территориального инспектората пограничной полиции Сигету-Мармацией Флорин Коман в ходе пресс-конференции.

По словам инспектора, за все три года российско-украинского конфликта более 21-й тысячи мужчин призывного возраста незаконно пересекли границу с его страной.

"На северной границе Румынии было обнаружено в уездах Марамуреш, Сату-Маре и Сучава более 21 тысячи украинских граждан, а именно: 21 123 человека в возрасте 18-60 лет, которые заявили пограничникам, что бежали из Украины из-за войны", – уточнил Коман.

При этом, если в 2023 году незаконно перешли границу с Румынией 3 868 украинцев, то в 2024 году – около 13 тысяч, что немногим больше чем втрое.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Войска неприятеля впервые за долгое время продвинулись в селе Белогоровка Луганской области. По данным украинского военного телеграм-канала Deep State, село частично захвачено. Ожесточённые бои за Белогоровку длились с момента захвата россиянами почти всей территории Луганской области летом 2022 года. Также армия РФ продвинулась со стороны Великой Новосёлки, бои подошли к деревням Бурлацкое и Скудное.

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