"Чтоб сами пришли". Уклонистам надо блокировать карты, мобильную связь и прочие услуги – военком
Гражданам Украины, которые не желают мобилизовываться в армию добровольно, нужно поставить все возможные ограничения.
Такое мнение высказал служащий Звягельського районного ТЦК Александр Бондарчук в комментарии украинским СМИ.
Военком заявил, что такие меры облегчили бы работу центров комплектования, ведь их главная задача – не насильно ловить людей.
По логике Бондарчука, отказ в предоставлении банковских услуг и мобильной связи принудили бы мужчин идти в ТЦК.
Ранее в Харьковской области прошли десятки обысков у сотрудников ТЦК, зарабатывавших на уклонистах.
"Они злоупотребляли властью, действовали вместе в течение длительного времени и успели исключить из военного учёта людей, не имевших на это законных оснований <...>. Также проводили махинации с заработной платой – её получали лица, не проходившие службу. За деньги "решали вопрос" мобилизации транспорта, который должен ехать на передовую", – сообщили правоохранители.
При этом, как утверждает военный юрист, даже лишить уклонистов водительских прав по новому закону крайне сложно.
В большинстве случаев ТЦК не успевают своевременно зафиксировать факт уклонения, поскольку "занимаются только тем, что считают взятки", поясняет эксперт.