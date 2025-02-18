Гражданам Украины, которые не желают мобилизовываться в армию добровольно, нужно поставить все возможные ограничения.

Такое мнение высказал служащий Звягельського районного ТЦК Александр Бондарчук в комментарии украинским СМИ.

Военком заявил, что такие меры облегчили бы работу центров комплектования, ведь их главная задача – не насильно ловить людей.

По логике Бондарчука, отказ в предоставлении банковских услуг и мобильной связи принудили бы мужчин идти в ТЦК.

Ранее в Харьковской области прошли десятки обысков у сотрудников ТЦК, зарабатывавших на уклонистах.

"Они злоупотребляли властью, действовали вместе в течение длительного времени и успели исключить из военного учёта людей, не имевших на это законных оснований <...>. Также проводили махинации с заработной платой – её получали лица, не проходившие службу. За деньги "решали вопрос" мобилизации транспорта, который должен ехать на передовую", – сообщили правоохранители.

При этом, как утверждает военный юрист, даже лишить уклонистов водительских прав по новому закону крайне сложно.

В большинстве случаев ТЦК не успевают своевременно зафиксировать факт уклонения, поскольку "занимаются только тем, что считают взятки", поясняет эксперт.