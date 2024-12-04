Лишить уклонистов от военной службы водительских прав в соответствии с законом об ужесточении мобилизации очень сложно. Пока ни одного такого случая в Украине не произошло.

Об этом в интервью каналу "Новини.LIVE" заявил военный юрист Тарас Боровский.

Механизм лишения прав следующий: гражданину приходит повестка, если он ее не получает, то накладывается штраф. Если штраф не оплачен, еще раз приходит повестка, после чего гражданина объявляют в розыск. Участковый приходит по адресу его регистрации и фиксирует, что не нашел его, а затем передает свой документ ТЦК. И с этого момента у военкомов есть только месяц, чтобы подать в суд административный иск о лишении водительских прав. Причем иск должен был написан юристом ТЦК индивидуально под конкретного гражданина, что отнимает около трех часов работы. А таких исков будут тысячи.

"Времени на это у юристов ТЦК, которые очень часто занимаются только тем, что считают взятки, просто нет", - считает Боровский.

Он добавил, что в суде гражданин еще может дать свои показания и иск могут оставить без рассмотрения или вовсе отклонить.

Ранее мы приводили алгоритм, как нарушивших правила воинского учета украинцев будут лишать права водить автомобиль.

Мы также сообщали, что украинцы за границей, не обновившие военно-учетные данные, не смогут получить или обменять водительские права.