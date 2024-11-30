В столице Украины мужчина угрожал инспектору по парковке, что "призовёт" его в армию, и пытался сорвать нательную камеру, которой тот фиксировал происходящее.

Видео инцидента опубликовали киевские телеграм-каналы.

Конфликт начался с того, что служащий муниципальной парковки обратился с замечанием к хозяину неправильно припаркованной машины.

В ответ тот начал угрожать ему мобилизацией, сфотографировал и стал звать с собой, параллельно пытаясь ударить инспектора.

"Я думаю, что я тебя призову, б**ть, е**ана", – начал беседу владелец автомобиля.

По итогу парковщик позвонил своему начальству, а мужчина ушёл. Работает ли угрожавший в ТЦК, на данный момент неизвестно.

Ранее выяснилось, что мужчина, угрожавший пистолетом блогеру в Полтаве оказался водителем местного центра комплектования.

У него изъяли стартовый пистолет ТТ с патронами и открыли дело за хулиганство с применением оружия.

Также мы сообщали, что в Черновцах полицейская угрожала родителям школьников сдать их в ТЦК и обложить драконовскими штрафами.

"Госпожа полицейская очень интересовалась заработной платой родителей, запугивала, что она имеет право выписать штрафы, и они (дети - Ред.) "жрать не будут каждый месяц", – рассказала мать школьника.