"Я тот, кто призывает". В Киеве мужчина угрожал мобилизацией инспектору по парковке. Видео
В столице Украины мужчина угрожал инспектору по парковке, что "призовёт" его в армию, и пытался сорвать нательную камеру, которой тот фиксировал происходящее.
Видео инцидента опубликовали киевские телеграм-каналы.
Конфликт начался с того, что служащий муниципальной парковки обратился с замечанием к хозяину неправильно припаркованной машины.
В ответ тот начал угрожать ему мобилизацией, сфотографировал и стал звать с собой, параллельно пытаясь ударить инспектора.
"Я думаю, что я тебя призову, б**ть, е**ана", – начал беседу владелец автомобиля.
По итогу парковщик позвонил своему начальству, а мужчина ушёл. Работает ли угрожавший в ТЦК, на данный момент неизвестно.
Ранее выяснилось, что мужчина, угрожавший пистолетом блогеру в Полтаве оказался водителем местного центра комплектования.
У него изъяли стартовый пистолет ТТ с патронами и открыли дело за хулиганство с применением оружия.
Также мы сообщали, что в Черновцах полицейская угрожала родителям школьников сдать их в ТЦК и обложить драконовскими штрафами.
"Госпожа полицейская очень интересовалась заработной платой родителей, запугивала, что она имеет право выписать штрафы, и они (дети - Ред.) "жрать не будут каждый месяц", – рассказала мать школьника.