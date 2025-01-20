Пятеро мужчин из Украины более 11-ти дней блуждали в горах Румынии.

Об этом сообщает спасательная служба соседней страны.

По её информации, украинцы самостоятельно связались со спасателями после того, как у них закончилась провизия, группа потеряла ориентацию и начала ходить кругами.

Ранее стало известно, что кот спас жизнь украинцу, бежавшему в Румынию, после того как мужчина потерялся в заснеженных горах.

Бежавший от мобилизации чуть не замёрз насмерть, когда был обнаружен румынскими спасателями в ущелье глубиной 400 метров на севере карпатского Марамуреша. В ходе оказания помощи под курткой на груди у мужчины нашли молодого кота.

"Котёнок был тёплым и согревал пострадавшего, таким образом спася ему жизнь", – рассказал руководитель горной спасательной службы Румынии.

Напомним, за 2024 год количество не вернувшихся из-за границы украинцев выросло более чем в три раза.

При этом опубликованные данные отражают лишь статистику официального выезда через пункты пропуска, но не учитывают нелегальные побеги через границу.

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Накануне украинские военные сообщили, что в Донецкой области российские войска захватили деревню Котлино под Покровском. По данным карты военного обозревателя Deep State, в настоящее время часть Котлино ещё находится под контролем ВСУ. От этого села на северо-запад уже нет никаких населённых пунктов до трассы Покровск-Павлоград.

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