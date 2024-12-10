Уклонист с котенком нелегально перешли границу с Румынией. Украинец чуть было не замерз в горах, но был найден румынскими спасателями, сообщает агентство АР.

По его информации, спасатели уезда Марамуреш на севере Румынии спасли из горного ущелья 28-летнего украинца Владислава Дуду, который бежал из Украины от мобилизации с котенком по имени Персик.

Дуду в конце прошлой недели нашли в ущелье глубиной 400 метров на севере Марамуреша. У мужчины были признаки серьезного переохлаждения, он был "мокрым и замерзшим".

Сначала украинца пытались эвакуировать с помощью вертолета, но из-за сложных погодных условий от этих планов пришлось отказаться. Поэтому румынские спасатели с ним пошли через глубокий снег при температуре до минус 10 градусов по Цельсию.

Когда спасатели расстегнули куртку Владислава, под ней нашли котенка.

"Котенок был теплым и согревал его... поэтому он спас ему жизнь", – сказал АР руководитель горной спасательной службы Марамуреша Дан Бенга.

Сам Дуда рассказал, что в Украине работал журналистом и покинул свой дом в Харьковской области более недели назад, чтобы избежать мобилизации.

"Что я помню, так это страх перед неизвестностью и страх не пережить эту ночь живым. Мой Персик спас меня. Когда мы убегали, мы боялись всех, чтобы нас не отправили на войну", – сказал мужчина.

Сейчас Дуда лечится от последствий переохлаждения.

Сообщается, что с момента начала войны в феврале 2022 года в Марамуреше спасли более 160 украинских мужчин, еще 16 нашли мертвыми.

Ранее стало известно, что в России мужчина зарезал соседа, который сначала едва не задавил котенка, а потом пнул его.

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