В России скончалась легендарная мастер мультипликации, работавшая на киностудии "Союзмультфильм", художница и постановщица Наталья Богомолова. Ей было 83 года.

Об этом сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков в своем телеграм-канале.

"Одна из лучших, легендарных мастеров мультипликата, из тех, кто создавал новое лицо советской анимации", — написал он.

Причина смерти Богомоловой не уточняется.

Наталья Богомолова родилась 23 февраля 1940 года в Москве. Она училась на курсах художников-мультипликаторов при "Союзмультфильме", а затем на историческом факультете МГУ.

В 1957 году Богомолова работала декоратором в театре имени Моссовета. А с 1959-го по 1999-й - мультипликатором на киностудии "Союзмультфильм".

В ее фильмографии более двухсот работ. Среди них "Винни-Пух", "Дед Мороз и лето", "Бобик в гостях у Барбоса", "Котенок по имени Гав", "Баба-Яга против", "Каникулы в Простоквашино", "Халиф-аист" и "Жил-был пес".

Одна из работ Богомоловой - смешной котенок Гав

Напомним, в январе в России скончался создавший мультфильмы о коте Леопольде и крошке Еноте художник-постановщик Вячеслав Назарук. Ему был 81 год.

А в прошлом году в России умер мультипликатор, создавший образ Чебурашки, а также мультфильмы "38 попугаев" и "Котенок по имени Гав", Леонид Шварцман. Ему был 101 год.