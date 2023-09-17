В России скончался знаменитый поэт-песенник и супруг композитора Александры Пахмутовой Николай Добронравов. Ему было 94 года.

Об этом пишут российские издания.

По данным прессы, Добронравов умер после тяжелой и продолжительной болезни. Отмечается, что в декабре 2020 года поэт и его супруга переболели ковидом.

В сотрудничестве с Пахмутовой Добронравов написал множество известных песен, в том числе "Трус не играет в хоккей", "Надежда", "Птица счастья", "Как молоды мы были" и "Главное, ребята, сердцем не стареть".

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде. В 1950-м году он окончил Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе имени Горького, а затем педагогический институт. Также снялся в двух фильмах: "Спортивная честь" и "Возвращение Василия Бортникова". Примерно в то же время он познакомился с будущей женой Александрой Пахмутовой. Кроме нее, Добронравов сотрудничал с Микаэлем Таривердиевым, Муслимом Магомаевым и другими музыкантами.

Одной из самых известных песен творческого дуэта Пахмутова-Добронравов является "Как молоды мы были", которая долгие годы была визитной карточкой Александра Градского. Добронравов и Пахмутова написали песню специально для художественного фильма "Моя любовь на третьем курсе" по пьесе "Лошадь Пржевальского" Михаила Шатрова.

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