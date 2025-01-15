За 2024 год количество украинцев, не вернувшихся из-за границы, выросло втрое по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных "Опендатабот" со ссылкой на данные Государственной пограничной службы.

В ушедшем году граждане пересекали границы страны 30,11 миллиона раз. При этом 2% выехавших не вернулись назад - это 443 тысячи граждан, что в 3,3 раза больше, чем в 2023 году, когда разница между выехавшими и вернувшимися составила всего 134 тысячи. В 2024 году больше всего людей - 194 тысячи - безвозвратно уехали в июне, через месяц после принятия закона об усилении мобилизации, когда оставался месяц на обновление военно-учетных данных.

Только три месяца в прошлом году имели положительную динамику, когда вернувшихся в страну граждан было больше, чем уехавших: апрель (+58 тысяч), июль (+23 тысячи) и август (+89 тысяч).

При этом в общей сложности за 3 года полномасштабной войны около 3 миллион граждан не вернулись в Украину. Столько же было суммарно за 11 лет до вторжения.

Приведенные данные отражают только статистику официального выезда через пункты пропуска, но не учитывают нелегальные побеги через границу.

Ранее мы писали о том, что почти 50% выехавших в Польшу украинок не хотят возвращаться в Украину. Однако 42% все же намерены приехать обратно.

Между тем в Институте демографии считают, что беженцы будут готовы возвращаться в Украину, если смогут на родине получать 70% от той зарплаты, которую они имеют за границей.