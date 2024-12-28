Парни младше 18 лет массово покидают Украину. На западе страны уже проводят "туры" по выезду юношей накануне призывного возраста.

Об этом заявляет Ольга Купец, доцент Киевской школы экономики и консультант Всемирного банка.

"В западной Украине говорили, что просто видят автобусы, наполненные парнями 16-17-ти лет в направлении Словакии. И это не с родителями, а сами дети выезжают. Это организовано как туры ребят. Они выезжают не ради обучения, а скорее чтобы спастись от мобилизации", – сказала эксперт.

Купец говорит, что в Словакии и других странах Евросоюза украинские школьники не имеют проблем с поступлением в местные школы.

Также, по словам доцента, многие матери сами вывозят сыновей в Европу, возвращаясь после этого в Украину.

Ранее в новостном агентстве Reuters писали о "мрачной дилемме" для украинских юношей – уехать или попасть под мобилизацию.

Напомним, война в Украине идёт уже 1039-й день. Последние новости с главными событиями 28 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В материале подробно рассказывается о том, почему ВСУ всё реже проводят удары по территории РФ дальнобойными ракетами, верят ли украинцы в мир от Трампа и каких гарантий от НАТО ждёт Путин.

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