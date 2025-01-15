Кандидат в президенты Румынии Калин Джорджеску, который победил в отмененном первом туре выборов, заявил, что Запад хочет Третьей мировой войны в Украине, пишет Politico.

В интервью ведущему шоу на Х Алексу Джонсу, Джорджеску сказал, что ЕС хочет "взять под контроль" НАТО до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января.

"Когда они контролируют через [генерального секретаря Марка] Рютте – они пытаются навязать свои правила и как можно больше подтолкнуть к третьей мировой войне в регионе, в частности, в Румынии", – сказал он.

По словам Джорджеску, "настоящей дверью" для начала "третьей мировой войны в Украине" является Румыния.

"Без Румынии они не смогут контролировать эту войну", – сказал Джорджеску.

В интервью Джорджеску отверг обвинения в том, что он связан с Москвой, которая якобы поддерживала его кампанию с помощью масштабной операции в TikTok.

"Конечно, я не имею никакого отношения к России. Я никого не знаю, только несколько человек, например, ученых, но я не имею никакого отношения к политикам в России", – сказал Джорджеску.

По мнению Джорджеску, "глобалистская элита", к которой он также относит "финансово-банковскую систему" и "начинания Всемирного экономического форума", а также "олигархов" и "настоящих фашистов", заинтересована в расширении военного конфликта в Украине.

Напомним, 4 мая в Румынии пройдут повторные президентские выборы, а на 18 мая намечен второй тур. Хотя Джорджеску заявил, что намерен участвовать в повторных выборах, Politico отмечает, что Конституционный суд может дисквалифицировать его из-за обвинений в незадекларированном финансировании.