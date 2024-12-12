В Румынии пока не опубликовали никаких доказательств связи России с победой в первом туре выборов президента Келина Джорджеску.

Об этом пишет румынское издание Bursa.

Издание сообщает об "отсутствии доказательств в национальном публичном пространстве" после доклада Службы внешней разведки Румынии, которая обвинила РФ в воздействии на выборы, "не представив никакой конкретной информации в поддержку обвинения".

Газета также сообщает, что вся имеющаяся информация публикуется в европейских СМИ, а не румынских. В Европе пишут, что кампанию Джорджеску поддерживали фирмы, расположенные в Польше и Болгарии.

В Польше находится украинская компания, которая создавала видеоролики для румынского кандидата, а в Болгарии зарегистрированы ряд онлайн-изданий, которые писали новости о нем.

"Российский след" заподозрили пока лишь в последнем случае: болгарские паблики утверждали, что эта сеть связана с Россией.

При этом газета удивляется, почему в самой Румынии никто не озвучивает доказательств связи кампании Джорджеску с РФ и не передает эту информацию в СМИ.

Ранее Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура выборов после победы в нем Джорджеску. Заявлялось, что это сделано из-за предполагаемого вмешательства России в выборы.

Напомним, в своей предвыборной кампании Джорджеску призывал прекратить помогать Украине и критиковал НАТО.