Решение Конституционного суда Румынии, который аннулировал результаты первого тура президентских выборов, состоявшихся 24 ноября, с победой "пророссийского" кандидата Кэлина Джорджеску, прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

Отмену первого тура выборов румынские СМИ часто подают как вынужденную меру с целью не допустить победы во втором туре "пророссийского" Джорджеску, который получил наибольший результат в первом туре. Собственно, в Румынии именно этот тезис и является главным оправданием для такого беспрецедентного решения Конституционного суда.

Однако последнее масштабное исследование, состоявшееся перед отменой первого тура, результаты которого опубликовало румынское издание HotNews, показало, что фаворитом во втором туре была проевропейский кандидат Елена Ласкони. Согласно исследованию, Ласкони набирала 48,6%, а Джорджеску только 46,4%. И это заставляет сомневаться в том, что реальным мотивом отмены первого тура было стремление не допустить к власти "пророссийского" кандидата.

Есть и альтернативная версия, по которой главной причиной отмены стало стремление правящей социал-демократической партии продвинуть в президенты премьер-министра Марчела Чолаку и таким образом сконцентрировать всю власть в стране в своих руках.

Накануне первого тура именно Чолаку считался фаворитом выборов, однако неожиданно занял лишь третье место, пропустив вперед Джорджеску и Ласкони. Причем от Ласкони он отстал на считанные доли процента, пишет канал.

Ранее решение комментировал сам Джорджеску.