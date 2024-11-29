Высший суд Румынии отложил решение об отмене первого тура выборов президента.

Об этом сообщает издание Digi24.

Речь шла о пересчёте более чем девяти миллионов голосов. Как заявляет издание решение о возможной отмене результатов первого тура будет принято на следующий день после других выборов в Румынии – парламентских, запланированных на воскресенье 1 декабря.

Перед этим румынский Конституционный суд постановил, чтобы в стране пересчитали все бюллетени первого тура голосования после жалобы выбывшего кандидата в президенты Кристиана Тергеса, который обвинил Центризбирком в фальсификациях голосов кандидата Елены Ласкони, которая заняла второе место, опередив действующего премьера Морчела Чолаку на 2700 голосов.

Второй тур выборов президента в Румынии должен состояться 8 декабря.

Напомним, на первом этапе гонки победу одержал "пророссийский" Кэлин Джорджеску.

Связанный с радикальной националистической партией "Альянс за объединение румын" он публично положительно высказывался о бывшем румынском диктаторе и пособнике гитлеровских нацистов Йоне Антонеску, из-за чего Генпрокуратура Румынии открыла против Джорджеску уголовное дело, обвинив в восхвалении людей, виновных в геноциде.

Помимо этого, экс-глава ультраправой партии хвалебно говорил о главе РФ Владимире Путине и выступал против помощи Украине в войне.