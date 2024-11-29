Высший суд Румынии отложил решение об отмене первого тура выборов президента до парламентских
Высший суд Румынии отложил решение об отмене первого тура выборов президента.
Об этом сообщает издание Digi24.
Речь шла о пересчёте более чем девяти миллионов голосов. Как заявляет издание решение о возможной отмене результатов первого тура будет принято на следующий день после других выборов в Румынии – парламентских, запланированных на воскресенье 1 декабря.
Перед этим румынский Конституционный суд постановил, чтобы в стране пересчитали все бюллетени первого тура голосования после жалобы выбывшего кандидата в президенты Кристиана Тергеса, который обвинил Центризбирком в фальсификациях голосов кандидата Елены Ласкони, которая заняла второе место, опередив действующего премьера Морчела Чолаку на 2700 голосов.
Второй тур выборов президента в Румынии должен состояться 8 декабря.
Напомним, на первом этапе гонки победу одержал "пророссийский" Кэлин Джорджеску.
Связанный с радикальной националистической партией "Альянс за объединение румын" он публично положительно высказывался о бывшем румынском диктаторе и пособнике гитлеровских нацистов Йоне Антонеску, из-за чего Генпрокуратура Румынии открыла против Джорджеску уголовное дело, обвинив в восхвалении людей, виновных в геноциде.
Помимо этого, экс-глава ультраправой партии хвалебно говорил о главе РФ Владимире Путине и выступал против помощи Украине в войне.