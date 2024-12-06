В Румынии отменили итоги первого тура президентских выборов
Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов, состоявшихся 24 ноября, на котором победил "пророссийский" кандидат Кэлин Джорджеску.
Об этом сообщается на сайте суда.
Решение не может быть обжаловано и является окончательным.
Теперь правительство должно назначить новую дату выборов.
Действия суда прокомментировала "проевропейский" кандидат в президенты Румынии Элена Ласкони, назвав их незаконными, передает Digi24. (Ласкони должна была выйти во второй тур вместе с "пророссийским" кандидатом Джорджеску.)
"Это тот момент, когда румынское государство растоптало демократию. Разрушить экономику, уничтожить демократию, привести страну к анархии. Нам следовало продолжить голосование, чтобы уважать пожелания румынского народа", - заявила Ласкони.
Она выразила уверенность, что так или иначе победит.
"Я решительно осуждаю то, что произошло сегодня. Они разрушили всё, что было с трудом достигнуто за последние 35 лет. Решение Конституционного суда незаконно, аморально и уничтожает суть демократии — голосование", — заявила кандидат.
Ранее Высший суд Румынии откладывал решение об отмене первого тура выборов президента до парламентских.
Напомним, Джорджеску после победы заявил, что запретит транзит украинского зерна и остановит военную помощь Киеву. Подробнее о нем мы писали в отдельном материале.
Также издание Romania-Insider сообщило, что румынская прокуратура начала расследовать предполагаемые манипуляции и отмывание денег в ходе предвыборной кампании ультраправого кандидата Калина Джорджеску.