Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов, состоявшихся 24 ноября, на котором победил "пророссийский" кандидат Кэлин Джорджеску.

Об этом сообщается на сайте суда.

Решение не может быть обжаловано и является окончательным.

Теперь правительство должно назначить новую дату выборов.

Действия суда прокомментировала "проевропейский" кандидат в президенты Румынии Элена Ласкони, назвав их незаконными, передает Digi24. (Ласкони должна была выйти во второй тур вместе с "пророссийским" кандидатом Джорджеску.)

"Это тот момент, когда румынское государство растоптало демократию. Разрушить экономику, уничтожить демократию, привести страну к анархии. Нам следовало продолжить голосование, чтобы уважать пожелания румынского народа", - заявила Ласкони.

Она выразила уверенность, что так или иначе победит.

"Я решительно осуждаю то, что произошло сегодня. Они разрушили всё, что было с трудом достигнуто за последние 35 лет. Решение Конституционного суда незаконно, аморально и уничтожает суть демократии — голосование", — заявила кандидат.

Ранее Высший суд Румынии откладывал решение об отмене первого тура выборов президента до парламентских.

Напомним, Джорджеску после победы заявил, что запретит транзит украинского зерна и остановит военную помощь Киеву. Подробнее о нем мы писали в отдельном материале.

Также издание Romania-Insider сообщило, что румынская прокуратура начала расследовать предполагаемые манипуляции и отмывание денег в ходе предвыборной кампании ультраправого кандидата Калина Джорджеску.