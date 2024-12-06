Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам заявил, что не намерен уходить в отставку и хочет до конца отработать свой второй пятилетний мандат на посту президента страны, который должен закончиться в 2027 году.

"Мандат, который вы мне демократически доверили, - это мандат на пять лет, и я буду полностью исполнять его до конца", - заявил Макрон.

Президент Франции сказал, что назовет имя нового премьера в ближайшие дни. Он признал и свою ответственность за кризис в стране.

Новому премьеру будет поручено сформировать правительство, приоритетом которого будет принятие закона о бюджете на 2025 год.

Согласно опросу, проведенному по заказу телеканала BFMTV, большинство французов (61%) поддерживают отставку Макрона.

При этом неделю назад, до вотума недоверия и отставки правительства, сторонников ухода президента было на 2% больше.

Против отставки Макрона высказались 38%.

Главные сторонники его отставки - избиратели главных оппозиционных партий: правого "Национального объединения" Марин Ле Пен (81%) и левой "Непокоренной Франции" Меланшона (72%).

Напомним, Макрон принял прошение премьер-министра Мишеля Барнье об отставке правительства.